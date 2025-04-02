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Haberler Yaşam SON DAKİKA | FETÖ'cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:08

SON DAKİKA | FETÖ'cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

Son dakika haberi: FETÖ bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edilince holding kurup, dron fabrikasından yüksek kar vaadiyle halktan topladığı paralarla, eşine Lamborghini ve Mini Cooper hediye eden eski üsteğmen Sedat Ocakçı ile 56 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | FETÖ’cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

Son dakika haberi: TSK'da üsteğmen olarak görev yapanken FETÖ'den ihraç edilen Sedat Ocakçı, İzmir'de kurduğu Ocakçı Holding aracılığıyla, Tokat'ta dron fabrikası kuracağını öne sürüp, yüksek kar vadederek yüzlerce kişiden, yaklaşık 2.5 milyar lira topladı.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

Ancak yatırım yerine lüks hayatı seçti. Eşine aldığı son model Lamborghini ve Mini Cooper otomobilleri, holdingin bahçesinde hediye paketi yaptırıp veren Ocakçı, bu anları sosyal medyadan da yayınladı.

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SON DAKİKA | FETÖ’cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

Vaatlerini yerine getiremeyen Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2.5 milyarlık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

Bunun üzerine geçen yıl gözaltına alınan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi, geçtiğimiz aylar da 4 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış

OCAKÇI'YA 7 BİN 700 YIL

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Ocakçı'nın aralarında bulunduğu 57 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 291 sayfalık iddianamede, 385 mağdur da yer aldı.