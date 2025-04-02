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SON DAKİKA | FETÖ'cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
07:08
SON DAKİKA | FETÖ'cü Sedat Ocakçı 2.5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı! Rekor hapis istemi! Paralarla eşine Lamborghini almış
Son dakika haberi: FETÖ bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edilince holding kurup, dron fabrikasından yüksek kar vaadiyle halktan topladığı paralarla, eşine Lamborghini ve Mini Cooper hediye eden eski üsteğmen Sedat Ocakçı ile 56 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.