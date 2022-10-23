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Haberler Yaşam Son dakika: FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 08:52

Son dakika: FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'den 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

HALİT TURAN
Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

Son dakika haberleri: FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 59 ilde yapılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan ve Tahşiyecilere kumpas davasında terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu olan Sıdkı Karaca'ya (26) AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

AVM tuvaletinde kurye ile buluştuğu anlara ilişkin görüntülere SABAH ulaştı. Görüntülere göre, FETÖ'nün İstanbul'da para kasası olarak belirlediği evin sorumlu yardımcısı olan B.Y., polisin teknik ve fiziki takip yaptığı sırada bir AVM'ye girdi.

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Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

Örgüte ait Melikşah Üniversitesi'nde büro memuru olan B.Y.'nin, bebeğini de kucağına alarak gittiği AVM'ye bir süre sonra Sıdkı Karaca da geldi. Karaca, tuvalete girdi.

Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

Onun peşinden de B.Y. içeri girdi. Para transferi elden yapıldı.

Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

Gözaltına alınan iki isim de emniyette sorguya alındı.

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