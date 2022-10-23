Son dakika: FETÖ’nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı

AVM tuvaletinde kurye ile buluştuğu anlara ilişkin görüntülere SABAH ulaştı. Görüntülere göre, FETÖ'nün İstanbul'da para kasası olarak belirlediği evin sorumlu yardımcısı olan B.Y., polisin teknik ve fiziki takip yaptığı sırada bir AVM'ye girdi.