Haberler
Yaşam
Son dakika: FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
08:52
Son dakika: FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi: Görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'den 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.