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Haberler Yaşam Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:37

Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Son dakika haberi: Adana'da evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

SON DAKİKA: FİDE UYARLAR EVİNDE İŞKENCE GÖRÜP TACİZE UĞRAMIŞTI: ÖLÜM HABERİMİ YAPIYORDUNUZ

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu.

Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı.

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Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K. Uyar'ların yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti.

Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklanmıştı.

Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA