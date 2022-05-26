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Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
10:37
Son dakika: Fide Uyarlar evinde işkence görüp tacize uğramıştı: Ölüm haberimi yapıyordunuz
Son dakika haberi: Adana'da evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...