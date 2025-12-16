SON DAKİKA: Gain Medya’ya yasa dışı bahis operasyonu! Şirkete kayyum atandı

Haberler
Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama" soruşturması. Berkin Kaya dahil 3 şüpheli gözaltında. MASAK raporlarıyla 1 milyarı aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. Ticari mallara el konuldu ve GAİN Medya dahil tüm şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. İşte detaylar...