SON DAKİKA: Gain Medya’ya yasa dışı bahis operasyonu! Şirkete kayyum atandı

Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin, bu ölçekteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı kaydedildi.