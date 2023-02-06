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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:38

SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş depremi başta Gaziantep olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Onlarca şehirde onlarca binanın yıkıldığı depremin dehşet veren şiddeti ise Gaziantep'te kameralara yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda yaralı vatandaşın kurtarıldığı, evlerine giremeyen Gaziantepliler geceyi dışarıda geçirdi. Peki Gaziantep'te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika depreminin ayrıntıları…

SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?

6 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Can ve hasar kaybı gelen il ve depremi hisseden illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te depremi hisseden vatandaşlar ve yakınları Gaziantep'te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte Gaziantep depremi hakkında son durum bilgisi

SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.

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SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bölgedeki artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre 04:26'da, 6.4 büyüklüğünde merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan ilk artçı meydana geldi. Yine Gaziantep Nurdağı'nda 04:28'de 6.6 büyüklüğünde ikinci bir artçı gerçekleşti.

Bölgede artçılar devam ederken, 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6.5 büyüklüğünde,Nurdağı'nda 6.6 büyüklüğünde iki artçı daha meydana geldi.

SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?
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SON DAKİKA: Gaziantep deprem! Gaziantep’te kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?
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