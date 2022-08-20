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SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 13:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
13:44
SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...
Son dakika haberi... Gaziantep Nizip'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayınaracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 2 gazeteci, itfaiye ve sağlık personeli de bulunuyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi. İşte Gaziantep'te yaşanan korkunç kazadan kan donduran görüntüler...