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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 13:44

SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

Son dakika haberi... Gaziantep Nizip'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayınaracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 2 gazeteci, itfaiye ve sağlık personeli de bulunuyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi. İşte Gaziantep'te yaşanan korkunç kazadan kan donduran görüntüler...

SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

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SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

VALİ GÜL, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza! 16 ölü onlarca yaralı var: Kazadan kan donduran görüntüler...

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

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