Son dakika | Gazze anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! İsrail kabinesi ateşkesi onayladı: İşte merak edilen detaylar!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 08:25
Son dakika haberi: İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı. İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve "Gazze Savaşı'nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...