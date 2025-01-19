SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

Panikleyen Murat Ç., üyeliğinin olmadığını söylese de işin avukatla çözüleceği şeklindeki tehditlerle karşılaştı. Şaşkına dönen adam, ev adresine jigolo üyeliğiyle ilgili evrakın gelmesinden çekindiği için hesaba bin 500 lira para gönderdi. Ancak bir süre sonra yeniden aranan Murat Ç'ye üyeliğinin iptal olmadığını, 8 farklı şirkette adının geçtiği ve 4 bin 500 lira para yatırması gerektiği söylendi. Bunun üzerine 4 bin 500 lira parayı gönderemeyeceğini belirten Murat Ç., aynı hesaba bin 500 lira daha para gönderdi.