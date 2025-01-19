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SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
11:09
SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!
SON DAKİKA... İstanbul'da Murat Ç., cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. "Jigolo arkadaşlık sitesinde üyeliğiniz var, iptal etmek için bin 500 TL ödemeniz gerek" yalanına inanan Murat Ç., dolandırıcılara parasını kaptırdı. Sahtekarların 'patates hat' taktiği ise şaşkınlık yarattı. İşte akılalmaz vurgunun detayları…