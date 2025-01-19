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Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:09

SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

SON DAKİKA... İstanbul'da Murat Ç., cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. "Jigolo arkadaşlık sitesinde üyeliğiniz var, iptal etmek için bin 500 TL ödemeniz gerek" yalanına inanan Murat Ç., dolandırıcılara parasını kaptırdı. Sahtekarların 'patates hat' taktiği ise şaşkınlık yarattı. İşte akılalmaz vurgunun detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

İstanbul Maltepe'de yaşayan ve 21 Eylül 2023 günü tanımadığı bir numara tarafından aranan Murat Ç., hayatının şokunu yaşadı. Arayan kişi, Murat Ç.'ye jigolo arkadaşlık sitesinde üyeliğinin bulunduğunu, üyeliği iptal etmek için vereceği hesaba bin 500 lira para göndermesi gerektiğini, aksi takdirde ikametine icra takibi başlatılacağını söyledi.

SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

Panikleyen Murat Ç., üyeliğinin olmadığını söylese de işin avukatla çözüleceği şeklindeki tehditlerle karşılaştı. Şaşkına dönen adam, ev adresine jigolo üyeliğiyle ilgili evrakın gelmesinden çekindiği için hesaba bin 500 lira para gönderdi. Ancak bir süre sonra yeniden aranan Murat Ç'ye üyeliğinin iptal olmadığını, 8 farklı şirkette adının geçtiği ve 4 bin 500 lira para yatırması gerektiği söylendi. Bunun üzerine 4 bin 500 lira parayı gönderemeyeceğini belirten Murat Ç., aynı hesaba bin 500 lira daha para gönderdi.

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SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

"179 BİN LİRALIK CEZAİ İŞLEM" YALANI

Bununla da yetinmeyen telefon dolandırıcı, iddiaya göre bir süre sonra da Murat Ç.'nin telefonuna 179 bin 250 lira tutarında cezai işlem uygulanacağına dair bir mesaj gönderdi. Telefonuna gelen son mesajla dolandırıldığını anlayan Murat Ç., parasını geri almak adına savcılığa başvurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

ŞÜPHELİDEN "PATATES HAT" TAKTİĞİ

Savcılık, telefon dolandırıcısının kimliğini tespit etmek etmek amaçlı yaptığı araştırmalarda şüpheli Yiğit K.'nin kimliğini gizlemek amacıyla "patates hat" olarak tabir edilen hattı kullanarak yabancı uyruklu kişilere sahte hat açtırdığını ortaya çıkardı. Müşteki Murat Ç.'nin "jigolo sitesi üyelik iptal ücret" açıklamasıyla para gönderdiği hesaptaki parayı da şüphelinin çektiği belirlendi.

SON DAKİKA... Genç adama jigolo üyeliği vurgunu! Telefonuna gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı: Kamera ile tespit edildi!

BANKA KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Bankadaki kameraların incelendiği bilirkişi raporunda şüpheli Yiğit K.'nın söz konusu hesaptan parayı çektiği anlaşıldı. Şüpheli ifadesinde bir şirkette depo sorumlusu olarak göreve yaptığını, şirketin adına para yatırma ve çekme işlemlerini yaptığını, bankaya da Ali isimli şirket sahibiyle birlikte gittiklerini ve parayı onun çektiğini ileri sürdü. Ancak görüntülerde ve para çekimi anına ait dekonta şüpheli Yiğit K.'nin yer aldığı vurgulandı.

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