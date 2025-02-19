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SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:08
SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!
SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı, özellikle son yıllarda gençlerde kalp krizine bağlı ölümlerin arttığı iddiasına yönelik açıklama yaptı. Akut Miyokard Enfarktüsü'ne (kalp krizi) bağlı ölümlerde son yıllarda belirgin bir artış olmadığını açıkladı.