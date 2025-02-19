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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:08

SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı, özellikle son yıllarda gençlerde kalp krizine bağlı ölümlerin arttığı iddiasına yönelik açıklama yaptı. Akut Miyokard Enfarktüsü'ne (kalp krizi) bağlı ölümlerde son yıllarda belirgin bir artış olmadığını açıkladı.

AA
SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını bildirdi.

SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

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SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır.

SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir.

SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Uzman arkadaşlarımız tarafından TÜİK verileri ekseninde yıllar bazında ve yaş kırılımları dikkate alınarak hazırlanan grafiğimizi vatandaşlarımızın, sağlık camiamızın ve basının ilgi ve takdirlerine sunuyoruz."

SON DAKİKA