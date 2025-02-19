SON DAKİKA... Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı’dan açıklama!

Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir.