Son dakika ! Güllü düşmedi itilerek öldürüldü: SABAH bilirkişi raporuna ulaştı! Ses kayıtlarıyla örtüştü
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:15
Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sis perdesi aralandı. TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtlarına ulaşan SABAH, olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna da ulaştı. Raporda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" değil, "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu vurgulandı. Bu tespit ses kayıtlarıyla örtüştü.