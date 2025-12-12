Son dakika ! Güllü düşmedi itilerek öldürüldü: SABAH bilirkişi raporuna ulaştı! Ses kayıtlarıyla örtüştü

Son dakika haberi: SABAH, şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaştı. Bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile değil, "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu tespit edildi.