SON DAKİKA | Güllü'nün çocukları ilk kez SABAH'a konuştu: "Dans ediyorduk bir anda yok oldu"! Son görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 06:39

Son dakika haberi: SABAH, Türkiye'nin gündemini sarsan şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni fotoğraflara ulaştı. Güllü'nün kızı ve oğlu, "Bizi en çok yıpratan şey acımızı dahi yaşayamayışımız oldu. Dans ediyorduk, annem bir anda yok oldu" dedi

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika haberi: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün doğrudan takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülerine SABAH ulaştı.

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.

O GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, SABAH'a konuştu. Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı: "O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık.

Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı.

O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.

"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.

'KAMERA SİSTEMİ AİLE İÇİ JESTTİ'

Güllü'nün evinde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi.

Evdeki kamera sisteminin bir güvenlik önlemi değil Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye ettiği bir sistem olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli bu sisteme çok sevinmişti. Torununu izlemek için bile kullanıyordu" dedi.

SAHTE VİDEOLAR ÜRETİLDİ

Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialara da sert tepki gösterdi. Yapay zekâyla üretilmiş sahte videolarla hedef alındıklarını belirten acılı kadın, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" dedi.

'ABLAMIN ÇIĞLIĞIYLA YIKILDIM'

Olayın yaşandığı gece İstanbul'da olan Güllü'nün oğlu Yağız Gülter ise, "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu.

'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik.

"Gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.

'VERİLER KAZAYA İŞARET EDİYOR'

Güllü'nün ailesinin avukatı Rahmi Çelik de soruşturmanın geldiği aşamayı SABAH'a anlattı.

Güllü'nün 20 yıllık dostu ve vekili olduğunu belirten Rahmi Çelik şu ifadeleri kullandı: "Elimizdeki verilere göre, olayın kaza sonucu gerçekleştiği ihtimali kuvvetli.

Ancak kesin kararı sayın savcılık makamı verecektir. Rapora göre Güllü'nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Bu oran ciddi bilinç kaybı yaratır. Dolayısıyla düşme ihtimali yüksektir."