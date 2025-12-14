SON DAKİKA | Güllü’nün kızı Tuğyan’a attığı ses kayıtları ortaya çıktı: O zaman mezarıma gelip ağlarsın

GÜLLÜ'NÜN SES KAYDI: BANA NELER YAŞATTIN



Güllü'nün geçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı. Güllü'nün "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım.



