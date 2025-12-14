Haberler
SON DAKİKA | Güllü'nün kızı Tuğyan'a attığı ses kayıtları ortaya çıktı: O zaman mezarıma gelip ağlarsın
Giriş Tarihi: 14.12.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 06:50
Son dakika haberi: SABAH'ın haber takibi Güllü'nün ölümündeki sır perdesini araladı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, SABAH'a verdiği röportajda "Annem sarhoştu, kaygan zeminde düştü" algısına kalkıştı. SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporu Güllü'nün itilme sonucu düştüğünü ortaya çıkardı. Gerçeği arayan manşetlerimiz cinayet şüphesini artırdı. TÜBİTAK olay anı evdeki dip sesleri deşifre etti. Evde bulunan Sultan da gerçeği anlattı. Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.