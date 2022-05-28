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Haberler Yaşam Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı
Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:00

Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı

Son dakika haberi... Kayseri'deki filmlere konu olacak 'kuyudaki ceset' söylentisi, SABAH sayesinde aydınlatıldı. Son zamanlarda Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentileri üzerine SABAH muhabiri harekete geçip araştırma yaptı, konuyu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e iletti. Vali Çiçek'in talimatıyla özel ekip görevlendirildi. 8 metre derinliğindeki kuyuya inildi. Kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. İşte o talihsiz kadının hikayesi!

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

Son dakika haberi: Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürülüp, kuyuya atıldığı değerlendiriliyor. 21 yıl sonra SABAH sayesinde Ayşe Kavak'ın cesedinin bulunması ailesini bir nebze olsun sevindirdi: "En azından annemizin bir mezarı olacak"

Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

21 YILLIK GİZEMİ SABAH ÇÖZDÜ

Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah muhabiri kuyunun bulunduğu mevkiye giderek, fotoğraflar çekti. Daha sonra durumu Kayseri valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Kayseri Valisi'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi.

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Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları, çanta ve bir peruk buldu. Cesedin yanında bulunan çantadan çıkan kimlikle cesedin 21 yıl önce kaybolan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.

Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı. Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de altınları için öldürülüp, kuyuya atıldığını değerlendiriyor.

Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

EŞİ 2012'DE ÖLDÜ

Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra o dönem televizyon programlarına katılıp, afişler bastırıp kayıp eşini aradı.

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