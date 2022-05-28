Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı

Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı. Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de altınları için öldürülüp, kuyuya atıldığını değerlendiriyor.