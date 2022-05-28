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Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı
Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
07:00
Son dakika haberi: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı
Son dakika haberi... Kayseri'deki filmlere konu olacak 'kuyudaki ceset' söylentisi, SABAH sayesinde aydınlatıldı. Son zamanlarda Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentileri üzerine SABAH muhabiri harekete geçip araştırma yaptı, konuyu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e iletti. Vali Çiçek'in talimatıyla özel ekip görevlendirildi. 8 metre derinliğindeki kuyuya inildi. Kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. İşte o talihsiz kadının hikayesi!