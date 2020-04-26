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Haberler Galeri SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı canlı harita

: 'de vaka, ölüm ve kaç oldu? Türkiye corona virüsü () son durum ve vaka dağılımı canlı harita

'de vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı son durum merak edilirken haberleri de art arda geliyor. Dünyada son durum giderek giderek kötüleşiyor. Buna karşı, ülkemizde Covid-19 pandemisi kontrol altına alınmaya başlandı. Öyle ki, son iki günde açıklanan tabloda günlük vaka sayısını geçti. Bu doğrultuda, Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu ile canlı haritası merak ediliyor. Bilindiği gibi, tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de corona vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı hakkında açıklama yaptı ve 26 Nisan günlük son durumu tablosunu paylaştı. Peki, 26 Nisan koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 26 Nisan...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 18:50
SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

Antartika dışında dünya genelinde bütün kıtalarda etkisini gösteren (Kovid-19) pandemisi hakkında haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Dünyada son durum giderek kötüleşirken bilanço da her geçen saat ile beraber artıyor. Salgının merkez üssü ABD'de sağlık sistemi büyük ölçüde çöktü ve ülkede bir türlü kontrol altına alınamıyor. ise salgın karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasının sonuçlarını almaya başladı. Son iki güne ilişkin açıklanan verilerde günlük vaka sayısını geçti. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Türkiye'de son durum ve ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 26 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı , 26 Nisan 2020 Pazar gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. , böylelikle günlük tabloyu kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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Peki, canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 26 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

26 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

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SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

25 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, 25 Nisan günlük tabloyu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

24 NİSAN SON DURUM - BAKAN KOCA: BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

* Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

VAKA DAĞILIMI HARİTASI

SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

GENELİ VAKA DAĞILIMI

SON DAKİKA: 26 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü koronavirüs son durum ve vaka dağılımı canlı harita

İSTANBUL VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

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