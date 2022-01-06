HaberlerYaşamSon dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: 'Anne ve babana yaptıkların yeter'
Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:55Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:57
Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: 'Anne ve babana yaptıkların yeter'
Son dakika haberi.... İzmir'de yaşayan 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop'un torunu Halit Nurtop'u (40) öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Halit Nurtop'un yılladır çalışmadığı, sürekli alkol kullandığı, anne ve babasına şiddet uyguladığı öğrenildi. Halit Nurtop'un cinayetten bir gün önce de 65 yaşındaki annesi Hüdaverdi Nurtop'u döverek parmaklarını kırdığı, talihsiz kadının eşi ile birlikte korkudan Bayındır ilçe merkezinden yaşayan damadının yanına sığındığı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...