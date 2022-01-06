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Haberler Yaşam Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: 'Anne ve babana yaptıkların yeter'
Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:57

Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: 'Anne ve babana yaptıkların yeter'

Son dakika haberi.... İzmir'de yaşayan 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop'un torunu Halit Nurtop'u (40) öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Halit Nurtop'un yılladır çalışmadığı, sürekli alkol kullandığı, anne ve babasına şiddet uyguladığı öğrenildi. Halit Nurtop'un cinayetten bir gün önce de 65 yaşındaki annesi Hüdaverdi Nurtop'u döverek parmaklarını kırdığı, talihsiz kadının eşi ile birlikte korkudan Bayındır ilçe merkezinden yaşayan damadının yanına sığındığı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: ’Anne ve babana yaptıkların yeter’

SON DAKİKA HABERİ: 94 YAŞINDA TORUN KATİLİ OLDU: 'ANNE VE BABANA YAPTIKLARIN YETER'

Olay, 4 Ocak Salı günü Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop tartıştığı torunu Halit Nurtop'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: ’Anne ve babana yaptıkların yeter’

Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, dede Hüseyin Nurtop ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.

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Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: ’Anne ve babana yaptıkların yeter’

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Halit Nurtop'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dede Hüseyin Nurtop ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: ’Anne ve babana yaptıkların yeter’

OĞLUNDAN KAÇTI, DAMADINA SIĞINDI

Dedesi tarafından öldürülen Halit Nurtop'un yılladır çalışmadığı, sürekli alkol kullandığı, anne ve babasına şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi: 94 yaşında torun katili oldu: ’Anne ve babana yaptıkların yeter’

Anne ve babasından ve tanıdıklarından alkol alabilmek için sürekli para isteyen Halit Nurtop'un cinayetten bir gün önce de 65 yaşındaki annesi Hüdaverdi Nurtop'u döverek parmaklarını kırdığı belirlendi.

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