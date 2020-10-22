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haberi: Ailesi 'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından 'da katledilmişti

Ajanslar tarafından aktarılan bilgisine göre erkek kardeşi tarafından öldürülen 'ın cenazesi ailesi tarafından alınmadı. 'da gerçekleşen acı olayda 21 yaşındaki , kendisinden 3 yaş büyük ablası Melek Aslan'ı çıkan tartışma sonucunda silahla öldürdü. Az önce gelen son dakika haberine göre Melek Aslan'ın ailesi cenazeyi almayı reddetti. Cenaze 15 gün daha sahipsiz kalırsa kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 13:51
Son dakika haberi: Ailesi Melek Aslan'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından Adıyaman'da katledilmişti

İlgili personeller 'ın 'da yaşayan ailesi ulaştı. İki defa aranan aile cenazeyi almak istemedi. gelişmesine göre ablasını öldüren da cinayeti 'namus meselesi' yüzünden işlediğini söyledi. Melek Aslan'ın daha önce eşine karşı korunma talebi istediği bu talebin gerçekleştiği ifade edildi. Talihsiz kadın kocasından kaçarken erkek kardeşi tarafından öldürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: MELEK ASLAN'IN AİLESİ CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ!

Kardeşi Mustafa Aslan (21), tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24) cenazesi ailesi tarafından alınmadı. Sahipsiz kalan Melek'in cenazesi, 15 gün içerisinde alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.

Son dakika haberi: Ailesi Melek Aslan'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından Adıyaman'da katledilmişti

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. , ablası ile buluşmak için 'dan geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Son dakika haberi: Ailesi Melek Aslan'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından Adıyaman'da katledilmişti

AİLE CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ

'ın cenazesine yapılan otopsi işlemi dün akşam tamamlandı. Morgda görevli personel, Melek'in 'da yaşayan ailesini arayarak, cenazeyi teslim almasını istedi. İki kez yapılan görüşmede aile, kızları Melek'in cenazesini almak istemediğini bildirdi. Melek'in cenazesi 15 gün içerisinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.

Son dakika haberi: Ailesi Melek Aslan'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından Adıyaman'da katledilmişti

MUSTAFA ASLAN TUTUKLANDI

Öte yandan , gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü ifade etti.

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