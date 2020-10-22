Son dakika haberi: Ailesi Melek Aslan'ın cenazesini almak istemedi! Kardeşi tarafından Adıyaman'da katledilmişti

İlgili personeller Melek Aslan'ın Adıyaman'da yaşayan ailesi ulaştı. İki defa aranan aile cenazeyi almak istemedi. Son dakika gelişmesine göre ablasını öldüren Mustafa Aslan da cinayeti 'namus meselesi' yüzünden işlediğini söyledi. Melek Aslan'ın daha önce eşine karşı korunma talebi istediği bu talebin gerçekleştiği ifade edildi. Talihsiz kadın kocasından kaçarken erkek kardeşi tarafından öldürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: MELEK ASLAN'IN AİLESİ CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ!

Kardeşi Mustafa Aslan (21), tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24) cenazesi ailesi tarafından alınmadı. Sahipsiz kalan Melek'in cenazesi, 15 gün içerisinde alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.