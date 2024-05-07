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Haberler Yaşam Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin'den kahreden haber
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:02

Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin'den kahreden haber

Son dakika haberi: Kayseri'de 48 yaşındaki Yunus Yılmaz 23 yaşındaki kızı Buse Erkin'i vahşice bıçakladı. Buse Erkin'den ise kahreden haber bugün geldi. Buse 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.

DHA
Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

Son dakika haberi! Olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti.

Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.

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Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

BABA TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

'Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu gerçekleştiren Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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