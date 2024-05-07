Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin’den kahreden haber

Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.