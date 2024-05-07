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Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin'den kahreden haber
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:02
Son dakika haberi... Babası tarafından vahşice bıçaklanmıştı: 23 yaşındaki Buse Erkin'den kahreden haber
Son dakika haberi: Kayseri'de 48 yaşındaki Yunus Yılmaz 23 yaşındaki kızı Buse Erkin'i vahşice bıçakladı. Buse Erkin'den ise kahreden haber bugün geldi. Buse 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.