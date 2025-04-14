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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:17

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Süper Lig'in 31.haftasında 2-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesi sonrası siyah-beyazlı takımın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart" dedi. Norveçli teknik adamın bu açıklamasının ardından Kartal'da radikal kararlar alınacak. İşte sezon bitmeden hazırlanan 8 maddelik reçete…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, stadyumdan çıkmayarak futbolculara tepkilerini getirdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart" dedi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

Norveçli teknik adamın bu sözleri takımın başına geçtiği günden bu yana ilk net mesajı oldu. İşte hocanın çektiği MR ve tedavi planı…

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

1-KAFADA BİTİRENLER GİDECEK:

Yönetim ve teknik heyet gidişattan memnun değil. Bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenle yolların ayrılacağı futbolcuların yapacağı görüşmeler için kapı açılacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

2-İSTEK YOKSA KULÜBE VAR:

Solskjaer, ligin kalan maçlarında arzu ve isteğini kaybetmiş oyuncuları kulübeye çekecek.