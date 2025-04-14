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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
07:17
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Süper Lig'in 31.haftasında 2-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesi sonrası siyah-beyazlı takımın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart" dedi. Norveçli teknik adamın bu açıklamasının ardından Kartal'da radikal kararlar alınacak. İşte sezon bitmeden hazırlanan 8 maddelik reçete…