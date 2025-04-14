Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev plan devreye giriyor! Solskjaer ve Serdal Adalı...

1-KAFADA BİTİRENLER GİDECEK:

Yönetim ve teknik heyet gidişattan memnun değil. Bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenle yolların ayrılacağı futbolcuların yapacağı görüşmeler için kapı açılacak.