Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

İLK SÖZÜ 'ANNE' OLDU

ECMO cihazı hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp, hayata yeniden merhaba dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözünün 'anne' oldu.

