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Son dakika haberi | Dilara Şahin'den sevindiren haber: Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmişti
Giriş Tarihi: 13.04.2022 07:04
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
07:09
Son dakika haberi | Dilara Şahin'den sevindiren haber: Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmişti
Son dakika haberi: Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terkettiği Dilara Şahin, Türkiye'de yeniden hayata döndürüldü. Dilara aylar süren tedavinin ardından ayağa kalkarak hayata ilk adımlarını attı.