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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Dilara Şahin'den sevindiren haber: Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmişti
Giriş Tarihi: 13.04.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 07:09

Son dakika haberi | Dilara Şahin'den sevindiren haber: Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmişti

Son dakika haberi: Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terkettiği Dilara Şahin, Türkiye'de yeniden hayata döndürüldü. Dilara aylar süren tedavinin ardından ayağa kalkarak hayata ilk adımlarını attı.

GÜL KİREKLO
Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

"Ramazan ayında dualarınızı bekliyoruz" diyen baba Oğuz Şahin, "Doktorları Dilara'ya düzenli bir şekilde fizyoterapi yaptırıyor. Ayağa kalkmayı başardı. Fizyoterapistlerinin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Yakın zamanda yürüyecek inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi de hastanede tedavisi süren Dilara'yı ziyaret etti.

Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, aHaber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi.

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Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara, 3,5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi.

Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

İLK SÖZÜ 'ANNE' OLDU

ECMO cihazı hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp, hayata yeniden merhaba dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözünün 'anne' oldu.

Son dakika haberi | Dilara Şahin’den sevindiren haber: Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilmişti

Baba Oğuz Şahin "Kızımı öldü diye ölüme terkettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor. "

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