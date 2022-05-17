SON DAKİKA HABERİ | İzmir’de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah ile birlikte yaşadığ Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fotoğrafta: Adem Tan