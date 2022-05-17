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Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:00

SON DAKİKA HABERİ | İzmir'de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde, inşaat bekçisi Adem Tan'ın (66) öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklanırken, cinayete ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden dini nikahlı çiftin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurduğu ve öldürdükten sonra cesedi bir battaniyeye sardıkları öğrenildi.

DHA
SON DAKİKA HABERİ | İzmir’de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir’de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah ile birlikte yaşadığ Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fotoğrafta: Adem Tan

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SON DAKİKA HABERİ | İzmir’de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Emniyette yapılan sorguda, Ümit G.'nin Adem Tan'ı tanıdığını, birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği için başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

CESEDİ YAKMIŞLAR!

Emniyette suçlarını itiraf eden Ümit G. ile Necla T.'nin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir battaniyeye sararak kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıdıkları ve burada cesedi yaktıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir’de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!

Polis ekipleri tarafından Mamur Baba bölgesine götürülen şüphelilerin gösterdiği noktada Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cansız bedenine ulaşıldı. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Adem Tan'ın ölümünün ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ile Necla T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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