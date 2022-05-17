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SON DAKİKA HABERİ | İzmir'de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
10:00
SON DAKİKA HABERİ | İzmir'de korkunç cinayet: Önce keserle vurdular sonra yaktılar!
Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde, inşaat bekçisi Adem Tan'ın (66) öldürülmesi olayında 2 kişi tutuklanırken, cinayete ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden dini nikahlı çiftin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurduğu ve öldürdükten sonra cesedi bir battaniyeye sardıkları öğrenildi.