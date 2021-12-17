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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Mersin'de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:37

Son dakika haberi: Mersin'de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

Son dakika haberi: Mersin'de tantuni işletmesi sahibi bir kişi, birlikte yaşadığı iddia edilen kadını çalıştığı iş yerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendini de vurarak intihar girişiminde bulundu.

İHA
Son dakika haberi: Mersin’de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

SON DAKİKA HABERİ: MERSİN'DE KADIN CİNAYETİ! BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI KATLETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki züccaciye dükkanı önünde meydana geldi.

Son dakika haberi: Mersin’de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

İddiaya göre, sabah saatlerinde çalıştığı züccaciye dükkanına gelen Feriha Temiz (41) ile aynı bölgede tantuni dükkanı bulunan ve birlikte yaşadığı iddia edilen Metin Masat (59) arasında tartışma çıktı.

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Son dakika haberi: Mersin’de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Masat, üzerinde taşıdığı tabanca ile Feriha Temiz'i vurarak öldürdükten kendi kafasına da sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Son dakika haberi: Mersin’de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından vurularak ağır yaralanan Metin Masat ise Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Mersin’de kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını katletti

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu.

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