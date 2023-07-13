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SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar
Giriş Tarihi: 13.07.2023 18:27
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
18:29
SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar
Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cani Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde vahşeti anlattı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar çamaşır ipiyle boğduğunu söyledi. Hakan Ö., polisler tarafından yakalandığını belirtti.