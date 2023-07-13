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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar
Giriş Tarihi: 13.07.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 18:29

SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cani Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde vahşeti anlattı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar çamaşır ipiyle boğduğunu söyledi. Hakan Ö., polisler tarafından yakalandığını belirtti.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Son dakika haberi... 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu. İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti.

SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

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SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli bir çocuk babası olduğunu söyledi.

SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Öztürk, Mustafa Kasadar'ı ve oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı mahalleden tanıdığını belirterek, "Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar çalıştım. Mesai ücretlerini vermiyorlardı. Dert etmiyordum, çünkü işyerini seviyordum. Arkadaşım 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım. Maktul ile işyerinde beraber çalışıyorduk, aramız çok iyiydi. Kimseye anlatmadığını bana anlatırdı" diye konuştu.

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