SON DAKİKA HABERİ! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde yeni detaylar: Mustafa Kasadar’ın oğlunu böyle katletmiş! Caniden kan donduran itiraflar

Öztürk, Mustafa Kasadar'ı ve oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı mahalleden tanıdığını belirterek, "Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar çalıştım. Mesai ücretlerini vermiyorlardı. Dert etmiyordum, çünkü işyerini seviyordum. Arkadaşım 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım. Maktul ile işyerinde beraber çalışıyorduk, aramız çok iyiydi. Kimseye anlatmadığını bana anlatırdı" diye konuştu.