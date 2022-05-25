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Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:58
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
06:59
Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!
Son dakika haberi... Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek Mercan'ı hedef alan sözde polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.