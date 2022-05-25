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Haberler Yaşam Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:59

Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

Son dakika haberi... Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek Mercan'ı hedef alan sözde polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

Son dakika haberi... Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu.

Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

PAROLA 'KARTAL'

28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

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Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Son dakika haberi - Para ve finans uzmanı hayatının şokunu yaşadı: Sen de mi Aysun hanım!

EVİNİ BİLE SATTIRDILAR

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

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