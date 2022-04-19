SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Sultan Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı. Öldürülen Sultan'ın babasının da aralarında olduğu 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.