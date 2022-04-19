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SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar'ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa'dan kirli tuzak
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
10:50
Son dakika haberi... Adana'da, uyuşturucu krizine girip yaşamını yitirdiği iddia edilen 21 yaşındaki Sultan Çakar ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Sır perdesi aralanan ölümde, 'Çakarlar Çetesi'nin genç kızın operasyonda tutuklanan, 'Hanımağa' lakaplı babaannesi 73 yaşındaki Sultan Çakar tarafından yönetildiği belirlendi. Genç kızın ölüm nedeninin 'uyuşturucu krizi' olmadığı da belirtildi. İşte şoke eden olayın ayrıntıları!