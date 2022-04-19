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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar'ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa'dan kirli tuzak
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:50

SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar'ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa'dan kirli tuzak

Son dakika haberi... Adana'da, uyuşturucu krizine girip yaşamını yitirdiği iddia edilen 21 yaşındaki Sultan Çakar ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Sır perdesi aralanan ölümde, 'Çakarlar Çetesi'nin genç kızın operasyonda tutuklanan, 'Hanımağa' lakaplı babaannesi 73 yaşındaki Sultan Çakar tarafından yönetildiği belirlendi. Genç kızın ölüm nedeninin 'uyuşturucu krizi' olmadığı da belirtildi. İşte şoke eden olayın ayrıntıları!

DHA
SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

Son dakika... Adana'da ekipler, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri destekli karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 30 şüpheliden 27'si yakalandı.

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SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

GENÇ KIZI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞLER!

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip, intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı, örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ | Sultan Çakar’ın ölümünde şok gerçek ortaya çıktı: Çakarlar Çetesi ve Hanımağa’dan kirli tuzak

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Sultan Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı. Öldürülen Sultan'ın babasının da aralarında olduğu 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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