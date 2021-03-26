Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti! Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

LURAN AHMETİ KİMDİR?
Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda eğitimine başladı ve 1989 yılında mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında tamamladı.
1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonrasında aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Ahmeti, 26 Mart 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.