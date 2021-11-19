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Haberler Yaşam Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 19:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 20:44

Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Mersin'de sır bir şekilde ortadan kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 10. gününde kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzak mı, yakın mı, bilemem. Karaman'da oturuyorum. Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

Son dakika haberleri: Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu.

Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.

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Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Son dakika haberleri: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri...

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek taradı.

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