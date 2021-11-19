Müge Anlı'da, Müslüme olayında son gelişmeler: Günlerdir kayıp olan yörük kızı Müslüme'yi gönüllü vatandaşlar da arıyor! İşte son görüntüleri...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Kasım 2021 Perşembe gündeme gelen kayıp Müslüme olayından son dakika haberleri... Müslüme'den hala bir iz yok! Vatandaşlar hep birlikte küçük kızı arıyor.