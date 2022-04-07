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Haberler Yaşam Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:51

Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Hamit Egemen geçtiğimiz hafta kaybolmuştu. Dün cansız bedeni bulunan gencin ölüm sebebi ile ilgili acı gerçek ATV ekranlarında Müge Anlı tarafından açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "İTÜ'lü Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

Geçtiğimiz haftadan düne kadar haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Hamit Egemen'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yürek burkan son dakika gelişmesinin ardından gencin ölüm nedeni merak konusu olurken acı gerçek Müge Anlı tarafından ATV ekranlarında duyuruldu. Bu son dakika açıklamasının ardından "İTÜ'lü Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu?" şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA HAMİT EGEMEN NEDEN ÖLDÜ, SEBEBİ NEDİR, BELLİ OLDU MU?

Son dakika Hamit Egemen neden öldü? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

Son dakika haberi: Tarihler 1 Nisan 2022'yi gösterdiğinde; İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) sırra kadem bastı.

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Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

Egemen'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

SON DAKİKA: İŞTE HAMİT EGEMEN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Ekipler ise genç adamı bulmak için çalışma başlattı. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanı'na giriş yaptığı anlaşıldı.

Müge Anlı acı haberi vermişti! Orman'da ölü bulunan İTÜ'lü öğrenci Hamit Egemen'in son görüntüsü ortaya çıktı | Video

Son Dakika Hamit Egemen neden öldü? İTÜ’lü Hamit Egemen ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Acı gerçeği Müge Anlı açıkladı

HAMİT EGEMEN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bunun üzerine; Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yapıldı. Acı haber ise dün alındı. Yurdun yakınındaki ormanda Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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