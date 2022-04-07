Geçtiğimiz haftadan düne kadar haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Hamit Egemen'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yürek burkan son dakika gelişmesinin ardından gencin ölüm nedeni merak konusu olurken acı gerçek Müge Anlı tarafından ATV ekranlarında duyuruldu. Bu son dakika açıklamasının ardından "İTÜ'lü Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu?" şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA HAMİT EGEMEN NEDEN ÖLDÜ, SEBEBİ NEDİR, BELLİ OLDU MU?

Son dakika Hamit Egemen neden öldü? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;