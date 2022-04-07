İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Hamit Egemen geçtiğimiz hafta kaybolmuştu. Dün cansız bedeni bulunan gencin ölüm sebebi ile ilgili acı gerçek ATV ekranlarında Müge Anlı tarafından açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "İTÜ'lü Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Hamit Egemen neden öldü, sebebi nedir, belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.