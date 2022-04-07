Müge Anlı acı haberi vermişti! Orman’da ölü bulunan İTÜ'lü öğrenci Hamit Egemen’in son görüntüsü ortaya çıktı | Video
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Müge Anlı dün canlı yayında acı haberi vermişti... Sarıyer'de 6 gün önce ortadan kaybolan İTÜ'lü öğrenci Hamit Egemen ormanda ölü bulunmuştu. 20 yaşındaki gencin ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan üniversiteli Hamit Egemen açıklaması! Ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı | Video