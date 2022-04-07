Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan üniversiteli Hamit Egemen açıklaması! Ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı | Video

atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da son dakika... 20 yaşındaki üniversiteli genç Hamit Egemen'in ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Hamit Egemen intihar mı etti? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!