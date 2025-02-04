SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin öncüsü niteliğinde olduğunu belirtti. Yaşanan depremlerin merkez üssünün, bölgede en yoğun yerleşimin bulunduğu Santorini Adası'ndan kuzeydoğuya doğru uzaklaştığını, böylece tehlikenin azaldığı ifade edildi.