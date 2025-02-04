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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:46

SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 2 yıl geçerken son günlerde Ege'de yaşanan deprem fırtınası vatandaşları tedirgin etti. Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda son bir hafta içerisinde en büyüğü 4,9 olan 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını, AFAD ise güncellenmiş fay hattı haritasını daha önce yayımlamıştı. Peki diri fay hattı geçen şehirler hangileri? Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti.

SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda son bir hafta içerisinde en büyüğü 4,9 olan 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi.

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SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin öncüsü niteliğinde olduğunu belirtti. Yaşanan depremlerin merkez üssünün, bölgede en yoğun yerleşimin bulunduğu Santorini Adası'ndan kuzeydoğuya doğru uzaklaştığını, böylece tehlikenin azaldığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar güncel diri fay haritasını internet üzerinden soruşturmaya başladı.

SON DAKİKA | Hangi şehirlerden diri fay hattı geçiyor? İşte birinci derece deprem riski yüksek o iller...

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını, AFAD ise güncellenmiş fay hattı haritasını daha önce yayımlamıştı.

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