Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 07:44

SON DAKİKA | Hasret Akkuzu canice öldürülüp kuyuya atılmıştı! Cinayetin faili 5 kişinin katili

Son dakika haberi: Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu sürüyor. Baş şüpheli olarak, Hasret'in çocuğuna bakıcılık yaptığı cezaevi firarisi Deniz Boyacı aranıyor.

ALİ RIZA AKBULUT
Son dakika haberi: Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu sürerken, baş şüpheli olarak, Hasret'in çocuğuna bakıcılık yaptığı sabıkalı ve cezaevi firarisi 41 yaşındaki Deniz Boyacı aranıyor.

Zonguldak Çaycuma'da yaşayan Hasret Akkuzu, hem açık lisede okuyor hem de bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Bir süredir de iddiaya göre arkadaşlık kurduğu Deniz Boyacı'nın bebeğine bakıcılık yapıyordu.

Hasret'in annesi Armağan ve babası Şenan Akkuzu kızlarını uyarıp, sabıkalı ve açık cezaevinde olan Deniz Boyacı ile iletişimini kesmesini istedi. Hasret, 7 Ekim'de tekstilde çalıştığı işinden ayrıldı. 12 Ekim Pazar akşamı ailesine "İstanbul'a gideceğim, valiz almam gerekiyor" diyerek evden çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akşam 21.30'da ise ailesine 'geliyorum' diyerek mesaj attı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Aile, kayıp ihbarında bulundu. 19 Ekim'de Hasret'ten acı haberi geldi.

Çaycuma ilçesi Kızılbel köyüne iki kilometre uzaklıktaki, hayvanların düşmemesi için demir kapak ve kilitle kapatılan su kuyusuna gelen köylüler, suyu inekler içmeyince şüphelendi. Suyu tahliye eden köylüler genç kızın cansız bedenini görünce jandarmaya haber verdi.

Hasret'in ölümüyle bağlantılı oldukları şüphesiyle çevredeki köylerde yaşayan 7 kişi gözaltına alındı. Baş şüpheli ise sabıkalı Deniz Boyacı. Hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Boyacı her yerde aranıyor.

Deniz Boyacı'nın Zonguldak Beycuma M Tipi Cezaevi'nin açık bölümünde kaldığı, izinli çıkıp bir daha dönmediği belirlendi. Gözaltındaki 7 kişinin Deniz Boyacı'nın yakınları olduğu öğrenildi.

5 KİŞİNİN KATİLİ ÇIKTI

Deniz Boyacı, 2001'de Konya Ilgın'da üç arkadaşıyla birlikte müteahhit Ali Ergün'ü gasp edip öldürdü. Ancak o dönem şüpheliler tespit edilemedi. Oradan memleketi Zonguldak'a dönen Boyacı üç ay sonra yine cinayete karıştı.

Çaycuma'da çocukluk arkadaşı Halil Veren'le birlikte Ahmet Kavak, nikâhsız eşi Ayşe Akça ve çiftin iki çocuğunu evlerinde bıçaklayarak öldürdü. 4 kişilik aileyi katleden Boyacı cezaevine girdi.

Boyacı 2016'da tahliye edildi. Bir süre sonra 2001 yılında Konya'da işlenen cinayet soruşturmasıyla ilgili yeni deliller ışığında tutuklandı. Ancak Boyacı müteahhit öldürüldüğünde 17 yaşında olması sebebiyle cezası 12 yıla düşürüldü.

KUYU KAMERAYLA GÖZETİMDE

Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu Kızılbel köyündeki kuyu ve çevresi, köylülerin iddiasına göre içki ve uyuşturucu kullananların uğrak noktası haline gelmişti. Kuyu ve etrafını gören ağaçlara güvenlik kamerası takıldı.