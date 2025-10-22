Haberler
SON DAKİKA | Hasret Akkuzu canice öldürülüp kuyuya atılmıştı! Cinayetin faili 5 kişinin katili
Son dakika haberi: Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu sürüyor. Baş şüpheli olarak, Hasret'in çocuğuna bakıcılık yaptığı cezaevi firarisi Deniz Boyacı aranıyor.