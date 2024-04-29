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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:06

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Nisan tarihine ait hava durumu raporunu paylaştı. Sıcaklıkların Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve sarı kodlu uyarı yapılan şehirler...

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz(Zonguldak ve Bartın hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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