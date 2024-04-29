Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz(Zonguldak ve Bartın hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.