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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
21:06
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Nisan tarihine ait hava durumu raporunu paylaştı. Sıcaklıkların Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.