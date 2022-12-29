Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

"OLAYIN CİNAYET OLDUĞU BAŞINDAN BELLİ"

Bu olayın baştan beri cinayet olduğunu düşündüğünü dile getiren baba Abdullah Köker, "Bir odada 2 kişiler, biri ölüyor diğeri kalıyor. Kalan sanık 10 dakika bile nezarethanede durmuyor. Empati yapıp kendimi olay yerinde düşünüyorum, bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Kızımdan kan örneği alınmadığı için DNA örneği tespit edilemeyen bilirkişiye kızımın alkol oranının nasıl tespit edildiğini sorarım. Bir tek size güveniyordum, hala güveniyorum" şeklinde konuştu.