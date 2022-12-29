Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

Son dakika... Hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanması tamamlandı. Karar duruşmasında hareketli dakikalar yaşandı. Sanık Bayhan, "Ben katil değilim, Şebnem'i öldürmedim" dedi, acılı baba Abdullah Köker "Bu olayın cinayet olduğu başından belli" diyerek salonu terk etti. Mahkeme ise sanığın suçu işlediğine dair şüpheden uzak somut delil olmadığından beraatine hükmederek davaya son noktayı koydu.