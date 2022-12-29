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Haberler Yaşam Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 15:50

Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

Son dakika... Hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanması tamamlandı. Karar duruşmasında hareketli dakikalar yaşandı. Sanık Bayhan, "Ben katil değilim, Şebnem'i öldürmedim" dedi, acılı baba Abdullah Köker "Bu olayın cinayet olduğu başından belli" diyerek salonu terk etti. Mahkeme ise sanığın suçu işlediğine dair şüpheden uzak somut delil olmadığından beraatine hükmederek davaya son noktayı koydu.

Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

Son dakika: Kadıköy'de 6 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a gelmişti. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kalan genç kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar mı olduğu yoksa genç kadının bir cinayete mi kurban gittiği soruları akıllarda dolaşmaya başlarken gözaltına alınan Bayhan, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Timuçin Bayhan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

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Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

ACILI BABA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSYAN ETTİ
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ve Şebnem Köker'in babası müşteki Abdullah Köker katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Acılı baba Abdullah Köker bilirkişi raporunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek "Eğer bilirkişi raporundaki gibi kızım pencerenin pervazına vurarak ölmüş düşseydi o pervazın dayanma şansı yoktur, o pervaz kırılırdı. Ben 2 kez mühendislik okudum" diyerek bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.

Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

MAHKEMEDEN FİZİKÇİ BİLİRKİŞİ TALEBİNE RED
Müşteki avukatı olay yerinde fizikçi birinin katılımıyla bilirkişi incelemesi yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizerek dosyadaki raporun sanığın sözleriyle düzenlendiğini, sanığın gözaltına bile alınmadığını ve delilleri kararttığını düşündüklerini söyledi. Yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme ise müşteki avukatının yapılan keşfin yeterli olduğunu ve yeni bir bilirkişi raporunun dosyaya bir yenilik katmayacağını belirterek talebin reddine karar verdi.

Son dakika: Hemşire Şebnem Köker davasında karar verildi! Acılı baba duruşma salonunu terk etti!

"OLAYIN CİNAYET OLDUĞU BAŞINDAN BELLİ"
Bu olayın baştan beri cinayet olduğunu düşündüğünü dile getiren baba Abdullah Köker, "Bir odada 2 kişiler, biri ölüyor diğeri kalıyor. Kalan sanık 10 dakika bile nezarethanede durmuyor. Empati yapıp kendimi olay yerinde düşünüyorum, bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Kızımdan kan örneği alınmadığı için DNA örneği tespit edilemeyen bilirkişiye kızımın alkol oranının nasıl tespit edildiğini sorarım. Bir tek size güveniyordum, hala güveniyorum" şeklinde konuştu.

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