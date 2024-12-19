SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

Otomobille bir iş yerine gelen sahte polisler, hırsızlık şüphelilerini bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylemiş, ardından hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başlamıştı.