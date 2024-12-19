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SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
15:14
SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!
SON DAKİKA... İstanbul'da hurdacılık yapan Sinan Ünal, önceki gün 4 kişi tarafından kaçırıldı. Ünal'ın ailesinden 12 milyon TL isteyen fidyecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.