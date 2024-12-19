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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:14

SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

SON DAKİKA... İstanbul'da hurdacılık yapan Sinan Ünal, önceki gün 4 kişi tarafından kaçırıldı. Ünal'ın ailesinden 12 milyon TL isteyen fidyecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İHA
SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

Şaşkına çeviren olay İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında yaşandı.

SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

Otomobille bir iş yerine gelen sahte polisler, hırsızlık şüphelilerini bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylemiş, ardından hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başlamıştı.

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SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürmüş, çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istemişti.

SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

Ünal'ın emniyete giderek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlatan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi.

SON DAKİKA... Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırmışlardı: 12 milyon TL fidye isteyen şüpheliler yakalandı!

1'i kadın 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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