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Son dakika | İBB'den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
09:36
Son dakika | İBB'den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar
Son dakika haberleri: Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB'nin katlettiği 112 tarihi çınarla ilgili konuştu: İBB açıkça yalan söylemektedir. Çınar ağaçlarının kesimiyle ilgili müracaat bile etmediler