Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlatan Türyılmaz, bu kararın da son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye için doğal yayılış gösteren Doğu Çınarı'nın dikilmesinin daha uygun olacağını aktardı.







