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Haberler Yaşam Son dakika | İBB'den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:36

Son dakika | İBB'den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

Son dakika haberleri: Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB'nin katlettiği 112 tarihi çınarla ilgili konuştu: İBB açıkça yalan söylemektedir. Çınar ağaçlarının kesimiyle ilgili müracaat bile etmediler

BARIŞ SAVAŞ
Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

Son dakika haberler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "SİT kurulundan rapor aldık' diyerek ağaç katliamı yapılmıştır.

Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

Bu ağaçlarla ilgili karar verilirken konunun mesleki uzmanı orman mühendisinin görüş ve imzası olmadan karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tüm izinleri aldığını iddia etmişti. Oysa çınar ağaçlarının kesimiyle alakalı müracaat dahi etmediği görülmüştür" şeklinde konuştu.

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Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK

Çınar ağaçlarının kesilmesinde hem teknik hem idari hem de bilimsel açıdan eksikler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır.

Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır" dedi.

Son dakika | İBB’den açık açık yalan! Kesilen ağaçlarla ilgili çarpıcı açıklama: İzin dahi almamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlatan Türyılmaz, bu kararın da son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye için doğal yayılış gösteren Doğu Çınarı'nın dikilmesinin daha uygun olacağını aktardı.



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