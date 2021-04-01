Giriş Tarihi: 01.04.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:17
Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: "Korkudan saklanıyoruz"
Son dakika haberi: İki eltinin kaçtığı 'Yufkacı Muammer', sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Atv'nin en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da' da gündeme gelen, Ordu'da çocuklarını ve kocalarını terk eden Hamide Duman isimli iki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay'a SABAH ulaştı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...