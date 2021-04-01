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Haberler Yaşam Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: "Korkudan saklanıyoruz"
Giriş Tarihi: 01.04.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:17

: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer 'a konuştu: "Korkudan saklanıyoruz"

haberi: İki eltinin kaçtığı 'Yufkacı Muammer', sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 'nin en çok izlenen programlarından ''da' da gündeme gelen, 'da çocuklarını ve kocalarını terk eden isimli iki eltinin kaçtığı yufkacı 'a ulaştı. İşte 'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: Korkudan saklanıyoruz

'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri olan iki elti kocalarını terk edip, isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından son programda bir gelişmesi yaşandı.

Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: Korkudan saklanıyoruz

'nin konuştuğu , Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan 'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi.

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Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: Korkudan saklanıyoruz

Bir süre sonra 'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay,

Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: Korkudan saklanıyoruz

"Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı.Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik.

Son dakika: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer SABAH'a konuştu: Korkudan saklanıyoruz

Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.

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