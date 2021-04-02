Video Yaşam İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar

İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar

İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar
02.04.2021 | 08:37

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İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar 11:32
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Türkiye'nin konuştuğu iki eltiyi birden kaçırıp beraber yaşamaya başlayan Yufkacı Muhammer Bey atv Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

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