İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:32
04:42
00:13
00:45
00:32
00:32
00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
01:34
02:18
02:46
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 01.04.2021 | 16:33
01:02
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01.04.2021 | 16:23
00:13
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 01.04.2021 | 16:15
00:49
03:58
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 01.04.2021 | 16:00
00:51
02:00
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar kamerada | Video 01.04.2021 | 15:17
04:12
Eskişehir'de kedi vahşeti! Boynundan ağaca asılmış halde bulundu | Video 01.04.2021 | 14:50
02:54
06:10
04:33
Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı 01.04.2021 | 13:56
Türkiye'nin konuştuğu iki eltiyi birden kaçırıp beraber yaşamaya başlayan Yufkacı Muhammer Bey atv Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.