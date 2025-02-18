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SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:21
SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!
SON DAKİKA... İstanbul'da yenidoğan bebekleri SGK'dan para almak için anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi çökertildi. 47 sanık ve 19 sağlık kuruluşunun yer aldığı iddianamede çetenin 10 bebeği öldürdüğüne dikkat çekildi. Örgüt yöneticisi İlker Gönen geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederken, sanıklar bugün üçüncü duruşma için hakim karşısına çıkacak…