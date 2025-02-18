SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.