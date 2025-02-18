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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:21

SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

SON DAKİKA... İstanbul'da yenidoğan bebekleri SGK'dan para almak için anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi çökertildi. 47 sanık ve 19 sağlık kuruluşunun yer aldığı iddianamede çetenin 10 bebeği öldürdüğüne dikkat çekildi. Örgüt yöneticisi İlker Gönen geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederken, sanıklar bugün üçüncü duruşma için hakim karşısına çıkacak…

İHA
SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek.

SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

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SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün 3'üncü kez görülecek duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

İDDANAMEDE 47 SANIK, 19 SAĞLIK KURULUŞU BULUNUYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA... İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!

İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.

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