SON DAKİKA | İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Halaç ailesinde sular durulmuyor: “Bu karanlık düzen bir gün çökecekti”
Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 08:28
Son dakika haberi: İstanbul Altın Rafinerisi'ndeki yolsuzluk operasyonunda sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 kişi tutuklandı. Vefat eden Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim öldükten sonra kara kaplı defteri ele geçirdiler. Karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.