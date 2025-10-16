Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Halaç ailesinde sular durulmuyor: "Bu karanlık düzen bir gün çökecekti"
Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 08:28

SON DAKİKA | İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Halaç ailesinde sular durulmuyor: “Bu karanlık düzen bir gün çökecekti”

Son dakika haberi: İstanbul Altın Rafinerisi'ndeki yolsuzluk operasyonunda sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 kişi tutuklandı. Vefat eden Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim öldükten sonra kara kaplı defteri ele geçirdiler. Karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.

ATAKAN IRMAK
Son dakika haberi: Türkiye'nin önde gelen altın rafinerilerinden biri olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunu sarsan detaylarıyla gündemde.

Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Şirketin, ithal edilen altınları Türkiye'de işlem görmüş gibi gösterip, aslında ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırıcı devlet desteği aldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre toplamda 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi, devlet bu yolla 12 milyon dolar zarara uğratıldı.

MİRAS DAVASI

Halaç Ailesi, halen hem miras hem de şirket hisseleri konusunda hukuk mücadelesi yürütüyor. Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.

İlknur Halaç'ın iddiasına göre, Ömer Halaç'ın kara kaplı bir defteri vardı. O defterde altın giriş çıkışları, ortaklık dengeleri, ticari borçlar yer alıyordu.

Ömer'in ölümünden hemen sonra bu defterin Özcan Halaç'ın eline geçtiğini, ardından da sırra kadem bastığını söyleyen İlknur Halaç, Ömer'in kardeşleri Özkan ve Özcan'ın altınları başka yerlere aktardığını, 1.5 ila 2 ton altının şirketten çıkarıldığını ileri sürdü.

