Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:39

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Pazar günü ise İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Diğer yandan İstanbulluların en çok merak ettiği, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...