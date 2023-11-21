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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:39

Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Pazar günü ise İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Diğer yandan İstanbulluların en çok merak ettiği, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterdi.

Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış görüldü.

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Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki bazı iller beyaza büründü, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Bu noktada İstanbul'da bir daha ne zaman kar yağışının etkili olacağı merak konusu oldu.

Son dakika: İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi: Lapa lapa yağacak

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.

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