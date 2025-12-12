SON DAKİKA | İstanbul Erkek Lisesi skandalında bakanlık devrede: 7 öğrenciye şiddeti Türkiye konuşmuştu

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Erkek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıftaki bazı öğrencileri okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında Whatsapp grubunda yaptıkları konuşmaları gerekçe göstererek darp ettiği, bir grup öğrencinin başka öğrencilere yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi.