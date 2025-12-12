Haberler
SON DAKİKA | İstanbul Erkek Lisesi skandalında bakanlık devrede: 7 öğrenciye şiddeti Türkiye konuşmuştu
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:40
Son Dakika! İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaya çıkan zorbalık ve darp iddialarıyla ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. MEB, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki zorbalık iddiaları sonrası mağdur öğrencilere psikolojik destek sağladı. Öte yandan; soruşturmada müfettiş raporu tamamlanmak üzere.