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Haberler Yaşam Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:03

Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'da 4 gün boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.