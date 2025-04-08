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Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
18:03
Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'da 4 gün boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.