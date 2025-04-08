Son dakika! İstanbul için flaş hava durumu uyarısı! 4 gün boyunca sürecek: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.