SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.