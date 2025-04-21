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SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
08:58
SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarının artarak devam edeceği belirtildi. Öte yandan bu hafta birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İstanbul'da da beklenen sağanak için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...