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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 08:58

SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarının artarak devam edeceği belirtildi. Öte yandan bu hafta birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İstanbul'da da beklenen sağanak için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Yeni haftada yurdun birçok kesiminde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporunda sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtilirken, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için tarih verildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

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SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

SICAKLIK VE RÜZGAR

Buna göre; sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul için hava durumu uyarısı! O tarihe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor...

SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.