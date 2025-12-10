Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul için tarih verildi! Megakent beyaza bürünecek: Kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 08:52
SON DAKİKA | İstanbul için tarih verildi! Megakent beyaza bürünecek: Kar yağışı geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinin altına girecek. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması beklenirken, birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...