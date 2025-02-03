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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:03

SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nde görevli Salih Çapkın meslektaşlarından yüzlerce milyon topladı. Borsada yatırım yapacağını söyleyen Çapkın, parasını geri isteyenlere ödeme yapamıyor. Savcılığa şikayet edilen itfaiyeci, polisteki ifadesinde eşi Kübra Çapkın'ı suçladı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Son dakika haberi: Salih Çapkın, 2011'den bu yana İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda onbaşı olarak görev yapıyor. Çapkın bir süredir itfaiyedeki mesai arkadaşlarından borsada para kazanıp yüksek kar vereceğini iddia ederek para topladı.

SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra yüzde 8 kâr vadetti. Arkadaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon lira toplamayı başardı.

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SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

İFADESİNDE EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM DEDİ

Uzun süredir paraları ödemeyen çapkın dolandırıcılık suçu kapsamında şikayet edildi. İfadesi alınan çapkın eşini suçladı.

SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Çapkın'ın ifadesinde Şunları söylediği öğrenildi. "Ben İBB daire başkanlığında onbaşısı olarak çalışıyorum. Kübra çapkın eşim olur 2 çocuğumuz var. Daha önce Bursa da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı.

SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Bana da itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste onlara para kazandırayım dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarınızı değerlendirebileceğiniz söyledim.

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