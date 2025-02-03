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SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
07:03
SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı
Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nde görevli Salih Çapkın meslektaşlarından yüzlerce milyon topladı. Borsada yatırım yapacağını söyleyen Çapkın, parasını geri isteyenlere ödeme yapamıyor. Savcılığa şikayet edilen itfaiyeci, polisteki ifadesinde eşi Kübra Çapkın'ı suçladı.