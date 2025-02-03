SON DAKİKA | İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık! 300 milyonluk vurgun: İfadesinde suçu eşine attı

Çapkın'ın ifadesinde Şunları söylediği öğrenildi. "Ben İBB daire başkanlığında onbaşısı olarak çalışıyorum. Kübra çapkın eşim olur 2 çocuğumuz var. Daha önce Bursa da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı.



