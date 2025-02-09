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SON DAKİKA | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
14:38
SON DAKİKA | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda ise kar yağışının bu kez daha kuvvetli şekilde geri döneceği belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...