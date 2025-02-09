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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:38

SON DAKİKA | İstanbul'a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda ise kar yağışının bu kez daha kuvvetli şekilde geri döneceği belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Şubat tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

SON DAKİKA | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

Buna göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

YENİ KAR UYARISI

Raporda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA | İstanbul’a yeni kar uyarısı! Hava durumu raporu yayınlandı: Kaç gün sürecek?

İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen yağışların perşembe günü sona ermesi bekleniyor.

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