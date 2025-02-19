SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

Soğuk hava dalgası İstanbul'a Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Sabah saat 10.00'da kar yağışı başladı. Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu.