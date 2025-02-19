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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:31
SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham
Son dakika haberleri... İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda kar yağınca yaşanan manzara değişmedi. Bugün sabah saatlerinde bastıran kar sebebiyle özellikle akşam saatlerinde trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana arterlerdeki karı temizlemekte yetersiz kalması dikkat çekti. Öte yandan vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde Gayrettepe metro durağında yoğun kalabalık oluşturdu. Benzer görüntüler Mecidiyeköy metro durağında da görülürken, vatandaşlar çalışmayan merdivenlere ve aksayan seferlere isyan etti.