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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:31

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

Son dakika haberleri... İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda kar yağınca yaşanan manzara değişmedi. Bugün sabah saatlerinde bastıran kar sebebiyle özellikle akşam saatlerinde trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana arterlerdeki karı temizlemekte yetersiz kalması dikkat çekti. Öte yandan vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde Gayrettepe metro durağında yoğun kalabalık oluşturdu. Benzer görüntüler Mecidiyeköy metro durağında da görülürken, vatandaşlar çalışmayan merdivenlere ve aksayan seferlere isyan etti.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

Soğuk hava dalgası İstanbul'a Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Sabah saat 10.00'da kar yağışı başladı. Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı öğlenden sonra Anadolu yakasını da etkiledi. Yoğun yağışın etkili olduğu kent, beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler büyük sıkıntı yaşadı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmalarında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yetersiz kalınca özellikle saat 16.00'dan sonra kentte trafik felç oldu. Ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken ara sokaklarda buzlanma sebebiyle birçok kaza yaşandı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

Vatandaşlar saatlerce yollarda beklemek zorunda kaldı. İstanbul'da toplu taşımada da büyük sıkıntı yaşandı. Metro ve metrobüs durakları kitlendi. İnsanlar saatlerce metro ve metrobüse binmek için bekledi.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı sonrası hayat durdu! Trafik felç, metro ve metrobüs duraklarında izdiham

GAYRETTEPE METRO DURAĞI VE MECİDİYEKÖY'DE İZDİHAM

Kar yağışının da etkisiyle toplu ulaşıma yönelen vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde metro ve metrobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluşturdu.

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