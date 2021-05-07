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Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:32Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:36
SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor
Son dakika haberi... İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık su sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi yapı, Tersane İstanbul Projesi kapsamındaki çalışmalarda tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapının görevlilerin dikkatini çekmesiyle keşfedildi.