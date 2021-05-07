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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:36

SON DAKİKA! 'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Son dakika haberi... 'da Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık su sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi yapı, kapsamındaki çalışmalarda tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapının görevlilerin dikkatini çekmesiyle keşfedildi.

DHA
SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde Osmanlı dönemine ait su sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor. Yapımına devam edilen Tersane Projesi kapsamında tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapı görevlilerin dikkatini çekti.

SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemelerde üzerinde ağaç ve toprak bulunan alan kazıldı.

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SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

BÖLGENİN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YAPILDI

Çatısı kemer şeklindeki yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen yapıda kesme taş tekniği ve Horasan harcı kullanılmış.

SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

12 metreye 5 metre uzunluğundaki yapının su sarnıcı olduğu tahmin ediliyor. Sarnıcın bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı düşünülüyor.

SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

"BİZ SARNIÇ OLARAK BİLİYORUZ"

Kulaksız mahalle sakini Selami Demir "Bizim bildiğimize göre burası sarnıç olarak biliyoruz. Burası zindan arkası mezarlığı diye geçiyor. Tarihi yapı olarak arka tarafta askeriyenin içinde hamam olduğu söyleniyor.

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