SON DAKİKA! İstanbul'da müthiş keşif! 200 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

"BİZ SARNIÇ OLARAK BİLİYORUZ"



Kulaksız mahalle sakini Selami Demir "Bizim bildiğimize göre burası sarnıç olarak biliyoruz. Burası zindan arkası mezarlığı diye geçiyor. Tarihi yapı olarak arka tarafta askeriyenin içinde hamam olduğu söyleniyor.