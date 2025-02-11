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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 ilçede eğitime ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan ilçeler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
13:17
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 ilçede eğitime ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan ilçeler
Yoğun kar yağışı, birçok şehirde etkisini göstererek eğitime ara verilmesine neden oldu. Öğrenciler ve veliler, "İstanbul'da bugün okullar tatil mıi?" sorusunun yanıtını merak ederken, kar tatiliyle ilgili güncel duyurular da gelmeye başladı. 11 Şubat Salı günü, megakentte kar yağışı şiddetini arttırarak etrafı beyaza bürümeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?